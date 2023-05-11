Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у Харківській області з 11 по 14 травня.
“11-14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 22:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у Харківській області з 11 по 14 травня.".