Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня

Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у Харківській області з 11 по 14 травня.

“11-14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.