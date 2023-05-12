5-я Слобожанская бригада НГУ представила марш: автор — известный харьковчанин

В Харькове 5-я Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины представила свой марш.

Презентация состоялась в «ЕрмиловЦентре» во время торжеств по случаю награждения военнослужащих бригады отличиями ХОВА, Харьковского облсовета и Харьковского горсовета, сообщается на странице подразделения в Facebook.

Автор музыки и слов — известный харьковский музыкант и военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ Василий Рябко, аранжировка — Василия Рябко и Бориса Севастьянова.

«За полтора года войны именно этот марш вдохновляет. В этом марше отражены чувства всех военнослужащих к тем событиям, которые сегодня происходят как в Харькове, так и за его пределами», — отметил во время торжеств заместитель командира бригады, полковник Олег Фомин.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ