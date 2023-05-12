5-я Слобожанская бригада НГУ представила марш: автор — известный харьковчанин
В Харькове 5-я Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины представила свой марш.
Презентация состоялась в «ЕрмиловЦентре» во время торжеств по случаю награждения военнослужащих бригады отличиями ХОВА, Харьковского облсовета и Харьковского горсовета, сообщается на странице подразделения в Facebook.
Автор музыки и слов — известный харьковский музыкант и военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ Василий Рябко, аранжировка — Василия Рябко и Бориса Севастьянова.
«За полтора года войны именно этот марш вдохновляет. В этом марше отражены чувства всех военнослужащих к тем событиям, которые сегодня происходят как в Харькове, так и за его пределами», — отметил во время торжеств заместитель командира бригады, полковник Олег Фомин.
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 22:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 5-я Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины представила свой марш.".