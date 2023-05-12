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5-я Слобожанская бригада НГУ представила марш: автор — известный харьковчанин

Общество 22:04   12.05.2023
Елена Нагорная
5-я Слобожанская бригада НГУ представила марш: автор — известный харьковчанин Фото: Леонид Логвиненко

В Харькове 5-я Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины представила свой марш.

Презентация состоялась в «ЕрмиловЦентре» во время торжеств по случаю награждения военнослужащих бригады отличиями ХОВА, Харьковского облсовета и Харьковского горсовета, сообщается на странице подразделения в Facebook.

Автор музыки и слов — известный харьковский музыкант и военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ Василий Рябко, аранжировка — Василия Рябко и Бориса Севастьянова.

«За полтора года войны именно этот марш вдохновляет. В этом марше отражены чувства всех военнослужащих к тем событиям, которые сегодня происходят как в Харькове, так и за его пределами», — отметил во время торжеств заместитель командира бригады, полковник Олег Фомин.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 22:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 5-я Слобожанская бригада Национальной гвардии Украины представила свой марш.".