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5-та Слобожанська бригада НГУ представила марш: автор – відомий харків’янин

Суспільство 22:04   12.05.2023
Олена Нагорна
5-та Слобожанська бригада НГУ представила марш: автор – відомий харків’янин Фото: Леонід Логвиненко

У Харкові 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії України презентувала свій марш.

Презентація відбулася в “ЄрміловЦентрі” під час урочистостей з нагоди нагородження військовослужбовців бригади відзнаками ХОВА, Харківської облради та Харківської міськради, повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

Автор музики та слів – відомий харківський музикант та військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ Василь Рябко, аранжування – Василя Рябка та Бориса Севастьянова.

“За півтора року війни саме цей марш надихає. У цьому марші відображено почуття всіх військовослужбовців до тих подій, які сьогодні відбуваються як у Харкові, так і за його межами”, – зазначив під час урочистостей заступник командира бригади, полковник Олег Фомін.

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 22:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії України презентувала свій марш.".