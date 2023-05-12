5-та Слобожанська бригада НГУ представила марш: автор – відомий харків’янин

У Харкові 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії України презентувала свій марш.

Презентація відбулася в “ЄрміловЦентрі” під час урочистостей з нагоди нагородження військовослужбовців бригади відзнаками ХОВА, Харківської облради та Харківської міськради, повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

Автор музики та слів – відомий харківський музикант та військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ Василь Рябко, аранжування – Василя Рябка та Бориса Севастьянова.

“За півтора року війни саме цей марш надихає. У цьому марші відображено почуття всіх військовослужбовців до тих подій, які сьогодні відбуваються як у Харкові, так і за його межами”, – зазначив під час урочистостей заступник командира бригади, полковник Олег Фомін.

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ