5-та Слобожанська бригада НГУ представила марш: автор – відомий харків’янин
У Харкові 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії України презентувала свій марш.
Презентація відбулася в “ЄрміловЦентрі” під час урочистостей з нагоди нагородження військовослужбовців бригади відзнаками ХОВА, Харківської облради та Харківської міськради, повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.
Автор музики та слів – відомий харківський музикант та військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ Василь Рябко, аранжування – Василя Рябка та Бориса Севастьянова.
“За півтора року війни саме цей марш надихає. У цьому марші відображено почуття всіх військовослужбовців до тих подій, які сьогодні відбуваються як у Харкові, так і за його межами”, – зазначив під час урочистостей заступник командира бригади, полковник Олег Фомін.
Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ
Читайте також: Харківського зоопарку немає серед місць, де безпечно проводити масові заходи
Новини за темою:
Ви читали новину: «5-та Слобожанська бригада НГУ представила марш: автор – відомий харків’янин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 22:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії України презентувала свій марш.".