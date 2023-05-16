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Рекорд: оккупанты заложили 250 мин под 300 метрами ЛЭП на Харьковщине (фото)

Общество 11:05   16.05.2023
Елена Нагорная
Рекорд: оккупанты заложили 250 мин под 300 метрами ЛЭП на Харьковщине (фото)

Рекордное количество российских мин нашли энергетики АО «Харьковоблэнерго» во время восстановления высоковольтной линии 35 кВ между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района — 250 единиц.

Противотанковые мины были расположены очень плотно, между двумя пролетами, на линии протяженностью около 300 метров, рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей (РЭС) АО «Харьковоблэнерго» Александр Ганус.

«Это рекордное количество мин за все время работы высоковольтного РЭС, мы такого еще не видели. Саперы деактивировали их и вывезли с места выполнения работ. Далее мы уже смогли продолжать здесь работать с привлечением спецтехники — крана, вышки и ямобура», — отметил Ганус.

Он также добавил, что восстановление ЛЭП — на завершающем этапе. Она питает село Мосьпаново, жители которого могут рассчитывать на возвращение электричества в ближайшее время.


Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рекордное количество российских мин нашли энергетики АО «Харьковоблэнерго» во время восстановления высоковольтной линии 35 кВ между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района — 250 единиц.".