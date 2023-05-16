Жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 11:00

Жителей Балаклейской громады Харьковской области предупреждают о взрывах, которые будут звучать с 11:00 до 12:00 16 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.

Об этом предупреждают в Балаклейской городской военной администрации.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — призывают в ГВА.