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Жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 11:00

Общество 10:45   16.05.2023
Елена Нагорная
Жителей громады на Харьковщине предупреждают о взрывах с 11:00

Жителей Балаклейской громады Харьковской области предупреждают о взрывах, которые будут звучать с 11:00 до 12:00 16 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.

Об этом предупреждают в Балаклейской городской военной администрации.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — призывают в ГВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Балаклейской громады Харьковской области предупреждают о взрывах, которые будут звучать с 11:00 до 12:00 16 мая. В указанное время саперы будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак.".