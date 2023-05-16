Жителів громади на Харківщині попереджають про вибухи з 11:00
Мешканців Балаклійської громади Харківської області попереджають про вибухи, які лунатимуть з 11:00 до 12:00 16 травня. У вказаний час сапери проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.
Про це попереджають у Балаклійській міській військовій адміністрації.
“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки!” – закликають у МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 10:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців Балаклійської громади Харківської області попереджають про вибухи, які лунатимуть з 11:00 до 12:00 16 травня. У вказаний час сапери проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.".