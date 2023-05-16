Рекорд: окупанти заклали 250 мін під 300 метрами ЛЕП на Харківщині (фото)
Рекордну кількість російських мін знайшли енергетики АТ “Харківобленерго” під час відновлення високовольтної лінії 35 кВ між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району – 250 одиниць.
Протитанкові міни були розташовані дуже щільно, між двома прольотами, на лінії протяжністю близько 300 метрів, розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” Олександр Ганус.
“Це рекордна кількість мін за весь час роботи високовольтного РЕМ, ми такого ще не бачили. Сапери деактивували їх та вивезли з місця виконання робіт. Далі ми вже змогли продовжувати тут працювати із залученням спецтехніки – крану, вишки та ямобуру”, – зазначив Ганус.
Він також додав, що відновлення ЛЕП – на завершальному етапі. Вона живить село Мосьпанове, мешканці якого можуть розраховувати на повернення електрики найближчим часом.
Фото: АТ “Харківобленерго”
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рекордну кількість російських мін знайшли енергетики АТ “Харківобленерго” під час відновлення високовольтної лінії 35 кВ між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району – 250 одиниць.".