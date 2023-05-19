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Завтра в части Харькова несколько часов не будут ездить троллейбусы

Общество 10:14   19.05.2023
Оксана Горун
Завтра в части Харькова несколько часов не будут ездить троллейбусы

Троллейбусы не будут курсировать по ул. Кузнечной, а также переулкам Лопатинскому и Соляниковскому с 10:00 до 14:00 20 мая.

«Это связано с выполнением СКП «Харьковзеленстрой» работ по удалению аварийных деревьев», — пояснили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

🔻№3: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова) – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина и дальше по маршруту;

🔻 №6: разворотный круг «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина и дальше по маршруту;

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    • 🔻№49: разворотный круг «Ул. Кутаисская» – ул. Тернопольская – Симферопольское шоссе – Мерефянское шоссе – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Вернадского и дальше по маршруту;

    🔻№304: ст. Рогань – ул. Роганская – ул. Луи Пастера – ул. Молодежная – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Вернадского и дальше по маршруту.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы не будут курсировать по ул. Кузнечной, а также переулкам Лопатинскому и Соляниковскому с 10:00 до 14:00 20 мая".