Завтра в частині Харкова кілька годин не їздитимуть тролейбуси
Тролейбуси не курсуватимуть по вул. Кузнечній, а також провулкам Лопатинському та Соляниковському з 10:00 до 14:00 20 травня.
“Це пов’язано з виконанням СКП “Харківзеленбуд” робіт з видалення аварійних дерев”, – пояснили у пресслужбі Харківської міськради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
🔻№3: розворотне коло “Вул. Дванадцятого Квітня” – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;
🔻№6: розворотне коло “Парк «Зустріч” – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;
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🔻№49: розворотне коло “Вул. Кутаїська” – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом;
🔻№304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси не курсуватимуть по вул. Кузнечній, а також провулкам Лопатинському та Соляниковському з 10:00 до 14:00 20 травня".