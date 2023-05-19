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Завтра в частині Харкова кілька годин не їздитимуть тролейбуси

Суспільство 10:14   19.05.2023
Оксана Горун
Завтра в частині Харкова кілька годин не їздитимуть тролейбуси

Тролейбуси не курсуватимуть по вул. Кузнечній, а також провулкам Лопатинському та Соляниковському з 10:00 до 14:00 20 травня.

“Це пов’язано з виконанням СКП “Харківзеленбуд” робіт з видалення аварійних дерев”, – пояснили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

🔻№3: розворотне коло “Вул. Дванадцятого Квітня” – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

🔻№6: розворотне коло “Парк «Зустріч” – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

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    • 🔻№49: розворотне коло “Вул. Кутаїська” – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом;

    🔻№304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси не курсуватимуть по вул. Кузнечній, а також провулкам Лопатинському та Соляниковському з 10:00 до 14:00 20 травня".