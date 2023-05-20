«Не будет похож ни на один город» — Терехов о Харькове после реконструкции

Харьков после победы станет научным городом.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе планируют создать IT-парки.

В Харькове многое изменят, однако при этом оставят и традиционную архитектуру, добавил Терехов.

«Нам нужно будет многое изменить, но мы должны оставить те традиции, которые есть в городе. Прежде всего – это архитектурные традиции. Но будет и современная архитектура. Кроме этого хочу сказать, что у нас есть три реки и мы многое сейчас уделяем внимание так называемому «Зеленому каркасу». Это экология, отдых наших горожан. Это велодорожки, пешеходные дорожки», – рассказал мэр.

Терехов добавил, что реконструкция будет системной, хаотической застройки в городе не будет.

«Харьков не будет похож ни на один город. Да, мы, конечно, будем брать все самое передовое, самое красивое из других городов, но Харьков будет похож только на Харьков», — отметил Терехов.