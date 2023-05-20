«Не буде схожим на жодне місто» – Терехов про Харків після реконструкції

Харків після перемоги стане науковим містом.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в місті планують створити IT-парки.

У Харкові багато чого змінять, однак, при цьому залишать й традиційну архітектуру, додав Терехов.

«Нам потрібно буде багато змінити, але ми повинні залишити ті традиції, які є у місті. Перш за все – це архітектурні традиції. Але буде і сучасна архітектура. Крім цього хочу сказати, що в нас є три річки і ми багато зараз приділяємо увагу так званому «Зеленому каркасу». Це екологія, це відпочинок наших містян. Це велодоріжки, пішохідні доріжки», – розповів мер.

Терехов додав, що відбудова буде системною, хаотичної забудови у місті не буде.

«Харків не буде схожим на жодне місто. Так, ми звісно будемо брати все саме передове, саме красиве з інших міст, але Харків буде схожим тільки на Харків», – зазначив Терехов.