«Не буде схожим на жодне місто» – Терехов про Харків після реконструкції
Харків після перемоги стане науковим містом.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в місті планують створити IT-парки.
У Харкові багато чого змінять, однак, при цьому залишать й традиційну архітектуру, додав Терехов.
«Нам потрібно буде багато змінити, але ми повинні залишити ті традиції, які є у місті. Перш за все – це архітектурні традиції. Але буде і сучасна архітектура. Крім цього хочу сказати, що в нас є три річки і ми багато зараз приділяємо увагу так званому «Зеленому каркасу». Це екологія, це відпочинок наших містян. Це велодоріжки, пішохідні доріжки», – розповів мер.
Терехов додав, що відбудова буде системною, хаотичної забудови у місті не буде.
«Харків не буде схожим на жодне місто. Так, ми звісно будемо брати все саме передове, саме красиве з інших міст, але Харків буде схожим тільки на Харків», – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків після перемоги стане науковим містом.".