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В ДТП на Новых Домах в Харькове пострадали женщина и двое детей (фото)

Происшествия 18:16   23.05.2023
Елена Нагорная
В ДТП на Новых Домах в Харькове пострадали женщина и двое детей (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате ДТП на перекрестке улицы Танкопия и проспекта Петра Григоренко в Харькове около 14:10 23 мая пострадали три человека: 30-летняя женщина, 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Всех доставили в медучреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Все пострадавшие — пассажиры автомобиля Chery Amulet, который столкнулся с Hyundai Tucson. Водители от госпитализации отказались, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выезжали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, 23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП на перекрестке улицы Танкопия и проспекта Петра Григоренко в Харькове около 14:10 23 мая пострадали три человека: 30-летняя женщина, 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Всех доставили в медучреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.".