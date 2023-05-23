В ДТП на Новых Домах в Харькове пострадали женщина и двое детей (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В результате ДТП на перекрестке улицы Танкопия и проспекта Петра Григоренко в Харькове около 14:10 23 мая пострадали три человека: 30-летняя женщина, 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Всех доставили в медучреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Все пострадавшие — пассажиры автомобиля Chery Amulet, который столкнулся с Hyundai Tucson. Водители от госпитализации отказались, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место выезжали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Напомним, 23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП на перекрестке улицы Танкопия и проспекта Петра Григоренко в Харькове около 14:10 23 мая пострадали три человека: 30-летняя женщина, 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Всех доставили в медучреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.".