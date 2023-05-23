В ДТП на Новых Домах в Харькове пострадали женщина и двое детей (фото)

В результате ДТП на перекрестке улицы Танкопия и проспекта Петра Григоренко в Харькове около 14:10 23 мая пострадали три человека: 30-летняя женщина, 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Всех доставили в медучреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Все пострадавшие — пассажиры автомобиля Chery Amulet, который столкнулся с Hyundai Tucson. Водители от госпитализации отказались, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выезжали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, 23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса.