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У ДТП на Нових Домах у Харкові постраждали жінка та двоє дітей (фото)

Події 18:16   23.05.2023
Олена Нагорна
У ДТП на Нових Домах у Харкові постраждали жінка та двоє дітей (фото)

Внаслідок ДТП на перехресті вулиці Танкопія та проспекту Петра Григоренка в Харкові близько 14:10 23 травня постраждали троє людей: 30-річна жінка, 11-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Усіх доправили до медустанови. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Усі постраждалі – пасажири автомобіля Chery Amulet, який зіштовхнувся з Hyundai Tucson. Водії від ушпиталення відмовилися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

На місце виїжджали слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, 23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна в Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на перехресті вулиці Танкопія та проспекту Петра Григоренка в Харкові близько 14:10 23 травня постраждали троє людей: 30-річна жінка, 11-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Усіх доправили до медустанови. Стан їхнього здоров’я задовільний.".