У ДТП на Нових Домах у Харкові постраждали жінка та двоє дітей (фото)

Внаслідок ДТП на перехресті вулиці Танкопія та проспекту Петра Григоренка в Харкові близько 14:10 23 травня постраждали троє людей: 30-річна жінка, 11-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Усіх доправили до медустанови. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Усі постраждалі – пасажири автомобіля Chery Amulet, який зіштовхнувся з Hyundai Tucson. Водії від ушпиталення відмовилися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

На місце виїжджали слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, 23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна в Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса.