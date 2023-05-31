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В Изюме ремонтируют разбитое обстрелами покрытие центральной площади

Общество 08:32   31.05.2023
Оксана Горун
В Изюме ремонтируют разбитое обстрелами покрытие центральной площади Фото: Изюмский горсовет

В Изюме продолжают восстановительные работы.

Город, который сильнее других в области пострадал во время вражеской оккупации и боев, постепенно возвращается к нормальной жизни. Сейчас в Изюме восстанавливают центральную площадь.  Ремонтники перекладывают тротуарную плитку, разбитую снарядами и осколками. Фото опубликовала пресс-служба Изюмского горсовета.

Восстановление центральной площади Изюма проводят коммунальники
Фото: Изюмский горсовет

«Работники КП «Благоустройство г. Изюм» продолжают работы по благоустройству города, ремонтируют покрытие на центральной площади, которое было повреждено в результате обстрелов рф», — отметили в мэрии.

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    • Восстановление центральной площади Изюма проводят коммунальники 3
    Фото: Изюмский горсовет

    Ранее мы сообщали, что в Изюме восстанавливают центральный парк.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 08:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме продолжают восстановительные работы".