В Изюме ремонтируют разбитое обстрелами покрытие центральной площади

В Изюме продолжают восстановительные работы.

Город, который сильнее других в области пострадал во время вражеской оккупации и боев, постепенно возвращается к нормальной жизни. Сейчас в Изюме восстанавливают центральную площадь. Ремонтники перекладывают тротуарную плитку, разбитую снарядами и осколками. Фото опубликовала пресс-служба Изюмского горсовета.

«Работники КП «Благоустройство г. Изюм» продолжают работы по благоустройству города, ремонтируют покрытие на центральной площади, которое было повреждено в результате обстрелов рф», — отметили в мэрии.

Ранее мы сообщали, что в Изюме восстанавливают центральный парк.