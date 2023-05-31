В Изюме ремонтируют разбитое обстрелами покрытие центральной площади
Фото: Изюмский горсовет
В Изюме продолжают восстановительные работы.
Город, который сильнее других в области пострадал во время вражеской оккупации и боев, постепенно возвращается к нормальной жизни. Сейчас в Изюме восстанавливают центральную площадь. Ремонтники перекладывают тротуарную плитку, разбитую снарядами и осколками. Фото опубликовала пресс-служба Изюмского горсовета.
«Работники КП «Благоустройство г. Изюм» продолжают работы по благоустройству города, ремонтируют покрытие на центральной площади, которое было повреждено в результате обстрелов рф», — отметили в мэрии.
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Ранее мы сообщали, что в Изюме восстанавливают центральный парк.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме продолжают восстановительные работы".