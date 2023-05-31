Live
  • Середа 31.05.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🟢

В Ізюмі ремонтують розбите обстрілами покриття центральної площі

Суспільство 08:32   31.05.2023
Оксана Горун
В Ізюмі ремонтують розбите обстрілами покриття центральної площі

В Ізюмі продовжують відновлювальні роботи.

Місто, яке сильніше за інших в області постраждало під час ворожої окупації та боїв, поступово повертається до нормального життя. Нині в Ізюмі відновлюють центральну площу. Ремонтники перекладають тротуарну плитку, розбиту снарядами та уламками. Фото опублікувала пресслужба Ізюмської міськради.

Відновлення центральної площі Ізюму проводять комунальники

“Працівники  КП “Благоусторій м. Ізюм” продовжують роботи по впорядкуванню міста, ремонтують  покриття на центральній площі, яке було пошкоджено в наслідок обстрілів рф”, – зазначили в мерії.

  • Читайте також: По Ізюму на Харківщині вдарили 12 Shahed, замаскованими під Герані (фото)

    • Відновлення центральної площі Ізюму проводять комунальники 3

    Раніше ми повідомляли, що в Ізюмі відновлюють центральний парк.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    Торговець психотропами з Харківщини сяде на шість років із конфіскацією
    Торговець психотропами з Харківщини сяде на шість років із конфіскацією
    31.05.2023
    Загорівся гараж із “Жигулями”: на Харківщині чоловік отримав опіки
    Загорівся гараж із “Жигулями”: на Харківщині чоловік отримав опіки
    31.05.2023
    Зарізав батьків кухонним ножем: сина-вбивцю в Харкові відправили під арешт
    Зарізав батьків кухонним ножем: сина-вбивцю в Харкові відправили під арешт
    31.05.2023
    В Ізюмі ремонтують розбите обстрілами покриття центральної площі
    В Ізюмі ремонтують розбите обстрілами покриття центральної площі
    31.05.2023
    Синєгубов повідомив про пораненого та руйнування на Харківщині
    Синєгубов повідомив про пораненого та руйнування на Харківщині
    31.05.2023
    У Харкові сьогодні з 9:30 припинять рух тролейбусів однією з вулиць
    У Харкові сьогодні з 9:30 припинять рух тролейбусів однією з вулиць
    31.05.2023

    Новини за темою:

    22:36
    Така ж проблема була в Києві, ми її вирішили – Терехов про укриття (відео)
    21:07
    На Харківщині зараз відбудовують вісім мостів – Агентство відновлення
    17:33
    Пошкодження майна для єВідновлення реєструють в 48 тергромадах Харківщини
    15:19
    У Харкові усунули 65 аварій на водоводах
    14:08
    Терехов повідомив, які будинки з’являться на Північній Салтівці

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Ізюмі ремонтують розбите обстрілами покриття центральної площі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 08:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі продовжують відновлювальні роботи".