В Ізюмі ремонтують розбите обстрілами покриття центральної площі
В Ізюмі продовжують відновлювальні роботи.
Місто, яке сильніше за інших в області постраждало під час ворожої окупації та боїв, поступово повертається до нормального життя. Нині в Ізюмі відновлюють центральну площу. Ремонтники перекладають тротуарну плитку, розбиту снарядами та уламками. Фото опублікувала пресслужба Ізюмської міськради.
“Працівники КП “Благоусторій м. Ізюм” продовжують роботи по впорядкуванню міста, ремонтують покриття на центральній площі, яке було пошкоджено в наслідок обстрілів рф”, – зазначили в мерії.
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Раніше ми повідомляли, що в Ізюмі відновлюють центральний парк.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі продовжують відновлювальні роботи".