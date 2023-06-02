На Харьковщине перекрывают трассу: как объехать (схема)

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области напомнила, что сегодня, 2 июня, на час перекрывают трассу Киев – Харьков – Довжанский в Чугуевском районе.

«Сегодня с 13:00 до 14:00 будет временно перекрыто движение по участку трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке км 548+300 — км 561+550 (близ села Новая Гнилица). Причина ограничения – работы «Харьковоблэнерго», — проинформировали дорожники.

Они опубликовали схему объезда перекрытого участка трассы.

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