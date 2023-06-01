Один из харьковских автобусов меняет маршрут со 2 июня

Автобус №33э «Ст. м. «Госпром» — ул. Астрономическая (военный городок)» с пятницы, 2 июня, будет курсировать по измененному маршруту.

Это связано с необходимостью обеспечения перевозок жителей поселка Жуковского, сообщают в Харьковском горсовете.

Автобус будет курсировать следующим образом: ст. м. «Госпром» – пр. Независимости – пр. Науки – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – ул. Астрономическая (военный городок).

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