Один із харківських автобусів змінює маршрут із 2 червня
Автобус №33е «Ст. м. «Держпром» – вул. Астрономічна (військове містечко)» з п’ятниці, 2 червня, курсуватиме за зміненим маршрутом.
Це пов’язано із необхідністю забезпечення перевезень мешканців селища Жуковського, повідомляють у Харківській міськраді.
Автобус курсуватиме так: ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Астрономічна (військове містечко).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 21:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус №33е «Ст. м. «Держпром» – вул. Астрономічна (військове містечко)» з п’ятниці, 2 червня, курсуватиме за зміненим маршрутом.".