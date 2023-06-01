Новий автобусний маршрут з’єднає центр Харкова із селищем Жуковського
Автобус №62е “Пр. Жуковського – ст. м. “Держпром” почне курсувати в Харкові з п’ятниці, 2 червня.
Маршрут запроваджується для забезпечення перевезень мешканців селища Жуковського, повідомляють у пресслужбі міськради.
Автобус №62е курсуватиме так: автостанція «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи – ст. м. «Держпром» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус №62е “Пр. Жуковського – ст. м. “Держпром” почне курсувати в Харкові з п’ятниці, 2 червня.".