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Новий автобусний маршрут з’єднає центр Харкова із селищем Жуковського

Суспільство 19:54   01.06.2023
Олена Нагорна
Новий автобусний маршрут з’єднає центр Харкова із селищем Жуковського

Автобус №62е “Пр. Жуковського – ст. м. “Держпром” почне курсувати в Харкові з п’ятниці, 2 червня.

Маршрут запроваджується для забезпечення перевезень мешканців селища Жуковського, повідомляють у пресслужбі міськради.

Автобус №62е курсуватиме так: автостанція «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи – ст. м. «Держпром» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського).

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 19:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус №62е “Пр. Жуковського – ст. м. “Держпром” почне курсувати в Харкові з п’ятниці, 2 червня.".