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Новый автобусный маршрут соединит центр Харькова с поселком Жуковского

Общество 19:54   01.06.2023
Елена Нагорная
Новый автобусный маршрут соединит центр Харькова с поселком Жуковского

Автобус №62е «Пр. Жуковского — ст. м. «Госпром» начнет курсировать в Харькове с пятницы, 2 июня.

Маршрут вводится для обеспечения перевозок жителей поселка Жуковского, сообщают в пресс-службе горсовета.

Автобус №62е будет курсировать так: автостанция «Пр. Жуковского» — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Свободы — ст. м. «Госпром» (в обратном направлении: пр. Независимости — ул. Сумская — Харьковское шоссе — ул. Академика Проскуры — пр. Жуковского).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 19:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус №62е «Пр. Жуковского — ст. м. «Госпром» начнет курсировать в Харькове с пятницы, 2 июня.".