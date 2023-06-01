Новый автобусный маршрут соединит центр Харькова с поселком Жуковского
Автобус №62е «Пр. Жуковского — ст. м. «Госпром» начнет курсировать в Харькове с пятницы, 2 июня.
Маршрут вводится для обеспечения перевозок жителей поселка Жуковского, сообщают в пресс-службе горсовета.
Автобус №62е будет курсировать так: автостанция «Пр. Жуковского» — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Свободы — ст. м. «Госпром» (в обратном направлении: пр. Независимости — ул. Сумская — Харьковское шоссе — ул. Академика Проскуры — пр. Жуковского).
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус №62е «Пр. Жуковского — ст. м. «Госпром» начнет курсировать в Харькове с пятницы, 2 июня.".