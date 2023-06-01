Новый автобусный маршрут соединит центр Харькова с поселком Жуковского

Автобус №62е «Пр. Жуковского — ст. м. «Госпром» начнет курсировать в Харькове с пятницы, 2 июня.

Маршрут вводится для обеспечения перевозок жителей поселка Жуковского, сообщают в пресс-службе горсовета.

Автобус №62е будет курсировать так: автостанция «Пр. Жуковского» — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Свободы — ст. м. «Госпром» (в обратном направлении: пр. Независимости — ул. Сумская — Харьковское шоссе — ул. Академика Проскуры — пр. Жуковского).