На Харківщині перекривають трасу: як об’їхати (схема)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області нагадала, що сьогодні, 2 червня, на годину перекривають трасу Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі.

“Сьогодні з 13:00 до 14:00 буде тимчасово перекрито рух ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 548+300 – км 561+550 (поблизу села Нова Гнилиця). Причина обмеження — роботи “Харківобленерго”, – поінформували шляховики.

Вони опублікували схему об’їзду перекритої ділянки траси.