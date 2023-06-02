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На Харківщині перекривають трасу: як об’їхати (схема)

Суспільство 10:53   02.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині перекривають трасу: як об’їхати (схема)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області нагадала, що сьогодні, 2 червня, на годину перекривають трасу Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі.

“Сьогодні з 13:00 до 14:00 буде тимчасово перекрито рух ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 548+300 – км 561+550 (поблизу села Нова Гнилиця). Причина обмеження — роботи “Харківобленерго”, – поінформували шляховики.

Вони опублікували схему об’їзду перекритої ділянки траси.

Схема об'їзду перекритої траси Харківської області від облавтодору

Читайте також: Один із харківських автобусів змінює маршрут із 2 червня

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 10:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області нагадала, що сьогодні, 2 червня, на годину перекривають трасу Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі".