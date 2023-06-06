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«Островки радости» в Харькове: волонтеры расписали стены стадиона ХТЗ (сюжет)

Репортаж 13:00   06.06.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
«Островки радости» в Харькове: волонтеры расписали стены стадиона ХТЗ (сюжет)

Харьковские волонтеры разрисовывают стены стадиона ХТЗ. Идея возникла во время празднования 90-летия спортивного заведения.

С помощью рисунков волонтеры хотят создать «островки радости» во время войны РФ против Украины – чтобы хотя бы ненадолго отвлечь харьковчан от горя и боли.

Никита, художник, волонтер
Сейчас помогаю разрисовать стену, на которой изображена пчелка в шарфе, с самолетом.

В этом году стадиону ХТЗ исполнилось 90 лет. По этому поводу волонтеры решили украсить спортивное заведение.

Дмитрий Огреб, организатор, волонтер
Возникла такая идея – украсить стены стадиона какими-то веселыми рисунками. Мы пообщались с нашими друзьями, привлекли еще фонды: «Гилель», «А-Шо» и фонд ХАИ. Художники сделали эскиз, показали администрации. Всем понравилось.

С помощью рисунков волонтеры хотят создать «островки радости» для харьковчан во время войны РФ против Украины.

Лиза художница, волонтер
Сначала я делала карандашом наброски на стене, чтобы пчела получилась более ровной. Рисовал круги, потом дополнял их разными элементами, чтобы пчела выглядела более живой.

Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к проекту.

Дмитрий Огреб, организатор, волонтер
Художники у нас – волонтеры. За краски платили все организации понемногу. Блоков этих действительно еще многовато. Если есть желающие помогать, могут присоединяться.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские волонтеры разрисовывают стены стадиона ХТЗ. Идея возникла во время празднования 90-летия спортивного заведения.".