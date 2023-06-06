«Островки радости» в Харькове: волонтеры расписали стены стадиона ХТЗ (сюжет)

Харьковские волонтеры разрисовывают стены стадиона ХТЗ. Идея возникла во время празднования 90-летия спортивного заведения.

С помощью рисунков волонтеры хотят создать «островки радости» во время войны РФ против Украины – чтобы хотя бы ненадолго отвлечь харьковчан от горя и боли.

Никита, художник, волонтер

Сейчас помогаю разрисовать стену, на которой изображена пчелка в шарфе, с самолетом.

В этом году стадиону ХТЗ исполнилось 90 лет. По этому поводу волонтеры решили украсить спортивное заведение.

Дмитрий Огреб, организатор, волонтер

Возникла такая идея – украсить стены стадиона какими-то веселыми рисунками. Мы пообщались с нашими друзьями, привлекли еще фонды: «Гилель», «А-Шо» и фонд ХАИ. Художники сделали эскиз, показали администрации. Всем понравилось.

С помощью рисунков волонтеры хотят создать «островки радости» для харьковчан во время войны РФ против Украины.

Лиза художница, волонтер

Сначала я делала карандашом наброски на стене, чтобы пчела получилась более ровной. Рисовал круги, потом дополнял их разными элементами, чтобы пчела выглядела более живой.

Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к проекту.

Дмитрий Огреб, организатор, волонтер

Художники у нас – волонтеры. За краски платили все организации понемногу. Блоков этих действительно еще многовато. Если есть желающие помогать, могут присоединяться.