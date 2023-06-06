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«Острівці радості» у Харкові: волонтери розписали стіни стадіону ХТЗ (сюжет)

Репортаж 13:00   06.06.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
«Острівці радості» у Харкові: волонтери розписали стіни стадіону ХТЗ (сюжет)

Харківські волонтери розмальовують стіни стадіону ХТЗ. Ідея виникла під час святкування 90-річчя спортивного закладу.

За допомогою малюнків волонтери хочуть створити «острівці радості» під час війни РФ проти України — аби хоча б ненадовго відволікти харків’ян від горя та болю.

Микита, художник, волонтер
Зараз допомагаю розмалювати стіну, на якій зображена бджілка у шарфі, з літаком.

Цьогоріч стадіону ХТЗ виповнилося 90 років. З цього приводу волонтери вирішили прикрасити спортивний заклад.

Дмитро Огреб, організатор, волонтер
Виникла така ідея – прикрасити стіни стадіону якимись веселими малюнками. Ми поспілкувалися з нашими друзями, залучили ще фонди: “Гілель”, “А-Шо” і фонд ХАІ. Художники зробили ескіз, що буде намальовано. Показали адміністрації. Всім сподобалося.

За допомогою малюнків волонтери сподіваються створити «острівці радості» для харків’ян під час війни РФ проти України.

Ліза художниця, волонтерка
Спочатку я робила олівцем начерки на стіні, щоб бджола вийшла рівнішою. Малювала кола, потім доповнювала їх різними елементами, щоб бджола виглядала живішою.

Волонтери запрошують усіх охочих долучитися до проєкту.

Дмитро Огреб, організатор, волонтер
Художники у нас – волонтери. За фарби сплачували всі організації потрохи. Блоків цих насправді ще забагато. Якщо є охочі допомагати – можуть приєднуватися.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські волонтери розмальовують стіни стадіону ХТЗ. Ідея виникла під час святкування 90-річчя спортивного закладу.".