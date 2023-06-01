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У юных харьковчан — стресс и дефицит общения: психологи дали советы (сюжет)

Общество 20:46   01.06.2023
Елена Нагорная
У юных харьковчан — стресс и дефицит общения: психологи дали советы (сюжет)

Общение со сверстниками, веселые игры с психологом и в придачу — сладкие подарки. Специалисты учебно-научной лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты к Международному дню защиты детей провели интерактивное занятие для маленьких харьковчан.

Из-за войны украинские дети лишены нормальной жизни, они вынуждены учиться дистанционно и общаться с друзьями в интернете, говорит экстремальный психолог НУГЗУ Диана Похилько.

Диана Похилько, экстремальный психолог НУГЗУ
Наше занятие сегодня было направлено на то, чтобы сплотить детишек, предоставить им возможность пообщаться, поиграть, покоммуницировать друг с другом. Со сверстниками, с другими детьми по возрасту и из разных харьковских семей, которые, к сожалению, на сегодня не имеют возможности ходить в школу и учиться полноценно. Только онлайн.

Психологи университета гражданской защиты учили детей снимать эмоциональное напряжение.

Никита, 5-классник, участник интерактивного занятия
Я забыл обо всем на свете. Потому что играешь со всеми. Потому что я помню, когда не было еще войны, в школе мы так же играли. Я очень скучаю по своим одноклассникам, по своим друзьям.

Ольга Скоринина-Погребная, мама участника интерактивного занятия
В наших военных условиях все перешло на онлайн. И я чаще замечаю, что ребенок начал теряться в непосредственном общении. Если какая-то конфликтная ситуация, есть возможность выйти из Zoom, Google Meet. Отключиться и все. А когда дети находятся в общем пространстве совместном — здесь невозможно выйти из онлайн, и возникает необходимость как-то взаимодействовать.

Специалисты рассказали, как правильно реагировать на стрессовые ситуации. Как сохранить психическое здоровье в условиях вражеских обстрелов и страха за собственную жизнь.

Максим, ученик 4-го класса, участник интерактивного занятия
Вот только когда выехал из Харькова, я много слышал взрывов. А когда приехал в Одессу, я вообще забыл об этом. Про взрывы, все такое.

Диана Похилько, экстремальный психолог НУГЗУ
Я бы посоветовала родителям больше общаться со своим ребенком. Даже когда надо сделать еще 20 домашних заданий, но ребенок уже устал, и ему хочется более теплых каких-то отношений, нужно отодвинуть те задания. Возможно, сделать их завтра или послезавтра, но на данный момент предоставить ребенку ту поддержку, ту эмоциональность, которая ему нужна.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 20:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общение со сверстниками, веселые игры с психологом и в придачу — сладкие подарки. Специалисты учебно-научной лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты к Международному дню защиты детей провели интерактивное занятие для маленьких харьковчан.".