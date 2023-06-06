Зеленский отметил харьковского журналиста орденом «За заслуги» III степени

Харьковский корреспондент Артем Листопад отмечен орденом «За заслуги» III степени. Соответствующий указ по случаю Дня журналиста подписал президент Владимир Зеленский.

«Награда присвоена за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, мужество и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство», — сообщает пресс-служба ХОВА.

Артем Листопад — внештатный корреспондент литовского телеканала TV3 Televizija. В начале полномасштабного вторжения работал корреспондентом медиагруппы «Объектив», с первых недель полномасштабной войны освещал события в самых горячих точках фронтового Харькова и области и сейчас продолжает делать материалы о военной Харьковщине.