Live
  • Вторник 06.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🔴

Зеленский отметил харьковского журналиста орденом «За заслуги» III степени

Общество 19:01   06.06.2023
Елена Нагорная
Зеленский отметил харьковского журналиста орденом «За заслуги» III степени

Харьковский корреспондент Артем Листопад отмечен орденом «За заслуги» III степени. Соответствующий указ по случаю Дня журналиста подписал президент Владимир Зеленский.

«Награда присвоена за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, мужество и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство», — сообщает пресс-служба ХОВА.

Артем Листопад — внештатный корреспондент литовского телеканала TV3 Televizija. В начале полномасштабного вторжения работал корреспондентом медиагруппы «Объектив», с первых недель полномасштабной войны освещал события в самых горячих точках фронтового Харькова и области и сейчас продолжает делать материалы о военной Харьковщине.

Читайте также: Сегодня 6 июня: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб
Враг обстрелял 29 населенных пунктов Харьковщины и нанес авиаудары — Генштаб
06.06.2023
Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию
Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию
06.06.2023
На пляже в Харькове полиция искала пьянствующих и курящих подростков (фото)
На пляже в Харькове полиция искала пьянствующих и курящих подростков (фото)
06.06.2023
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
06.06.2023
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
06.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: вода на Херсонщине прибывает, ВСУ бьют по левому берегу
Подрыв Каховской ГЭС: вода на Херсонщине прибывает, ВСУ бьют по левому берегу
06.06.2023

Новости по теме:

18:05
Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию
12:24
РФ нельзя оставлять ни метра земли, каждый используют для террора — Зеленский
11:31
Зеленский вспомнил убитых РФ детей, среди которых Дмитрий из Харькова (видео)
19:33
Все укрытия Харькова должны быть открыты, сегодня стартуют проверки — горсовет
23:23
Снаряды для HIMARS и Patriot: Зеленский поблагодарил США за новую помощь

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Зеленский отметил харьковского журналиста орденом «За заслуги» III степени»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский корреспондент Артем Листопад отмечен орденом «За заслуги» III степени. Соответствующий указ по случаю Дня журналиста подписал президент Владимир Зеленский.".