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Зеленський відзначив харківського журналіста орденом “За заслуги” III ступеня

Суспільство 19:01   06.06.2023
Олена Нагорна
Зеленський відзначив харківського журналіста орденом “За заслуги” III ступеня

Харківський кореспондент Артем Листопад відзначений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Відповідний указ із нагоди Дня журналіста підписав президент Володимир Зеленський.

“Нагороду присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність”, – повідомляє пресслужба ХОВА.

Артем Листопад — позаштатний кореспондент литовського телеканалу TV3 Televizija. На початку повномасштабного вторгнення працював кореспондентом медіагрупи «Об’єктив», з перших тижнів повномасштабної війни висвітлював події в найгарячіших точках фронтового Харкова та області й зараз продовжує робити матеріали про воєнну Харківщину.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський кореспондент Артем Листопад відзначений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Відповідний указ із нагоди Дня журналіста підписав президент Володимир Зеленський.".