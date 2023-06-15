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Армия РФ вела ограниченные атаки на Купянском направлении — ISW

Мир 07:40   15.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ вела ограниченные атаки на Купянском направлении — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о действиях врага на Купянском направлении и в районе Кременной.

«14 июня российские войска нанесли ограниченные наземные удары на Купянском направлении и южнее Кременной. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска нанесли семь наземных ударов по украинским позициям на Купянском и Лиманском направлениях», — проинформировали в сводке ISW.

Также на приближенном к Харьковщине фронте оккупанты вели безуспешные наступления в районе Веселого и Раздоловки (в 30 км к югу от Кременной).

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 14 июня, видно, что подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии продолжают действовать в районе Кременной», — отметили в Институте изучения войны.

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О каких-либо успехах врага на выбранных направлениях информации нет.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 07:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о действиях врага на Купянском направлении и в районе Кременной".