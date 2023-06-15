Армия РФ вела ограниченные атаки на Купянском направлении — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о действиях врага на Купянском направлении и в районе Кременной.

«14 июня российские войска нанесли ограниченные наземные удары на Купянском направлении и южнее Кременной. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска нанесли семь наземных ударов по украинским позициям на Купянском и Лиманском направлениях», — проинформировали в сводке ISW.

Также на приближенном к Харьковщине фронте оккупанты вели безуспешные наступления в районе Веселого и Раздоловки (в 30 км к югу от Кременной).

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 14 июня, видно, что подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии продолжают действовать в районе Кременной», — отметили в Институте изучения войны.

О каких-либо успехах врага на выбранных направлениях информации нет.