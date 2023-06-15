Армия РФ вела ограниченные атаки на Купянском направлении — ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил о действиях врага на Купянском направлении и в районе Кременной.
«14 июня российские войска нанесли ограниченные наземные удары на Купянском направлении и южнее Кременной. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска нанесли семь наземных ударов по украинским позициям на Купянском и Лиманском направлениях», — проинформировали в сводке ISW.
Также на приближенном к Харьковщине фронте оккупанты вели безуспешные наступления в районе Веселого и Раздоловки (в 30 км к югу от Кременной).
«На кадрах с геолокацией, опубликованных 14 июня, видно, что подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии продолжают действовать в районе Кременной», — отметили в Институте изучения войны.
Читайте также: Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
О каких-либо успехах врага на выбранных направлениях информации нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ вела ограниченные атаки на Купянском направлении — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о действиях врага на Купянском направлении и в районе Кременной".