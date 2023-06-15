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Армія РФ вела обмежені атаки на Куп’янському напрямку – ISW

Події 07:40   15.06.2023
Оксана Горун
Армія РФ вела обмежені атаки на Куп’янському напрямку – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про дії ворога на Куп’янському напрямку та в районі Кремінної.

“14 червня російські війська завдали обмежених наземних ударів на Куп’янському напрямку і на південь від Кремінної. Офіційний представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська завдали сім наземних ударів по українських позиціях на Куп’янському та Лиманському напрямках”, — поінформували у зведенні ISW.

Також на наближеному до Харківщини фронті окупанти вели безрезультатні наступи в районі Веселого та Роздолівки (за 30 км на південь від Кремінної).

“На кадрах з геолокацією, опублікованих 14 червня, видно, що підрозділи 98-ї гвардійської повітрянодесантної (ВДВ) дивізії продовжують діяти в районі Кремінної”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

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Про якісь успіхи ворога на вибраних напрямках інформації немає.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 07:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про дії ворога на Куп’янському напрямку та в районі Кремінної".