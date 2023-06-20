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Терехов поехал в Великобританию: обсуждают привлечение харьковчан к отстройке

Мир 20:10   20.06.2023
Елена Нагорная
Терехов поехал в Великобританию: обсуждают привлечение харьковчан к отстройке Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поехал в Великобританию, чтобы принять участие в конференции по реконструкции Украины.

Во время конференции мэр хочет представить концепцию развития Харькова — города будущего, написал он в Telegram.

«Сегодня с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и помощником генерального секретаря ООН и координатором по Украине Дениз Браун обсудили механизмы эффективного привлечения громады города к проектам восстановления. И главный вопрос, который беспокоит всех нас, — привлечение инвестиций на эти проекты», — отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что харьковчане обязательно смогут высказать свое мнение и повлиять на то, как в будущем будет выглядеть их район или город в целом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 20:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поехал в Великобританию, чтобы принять участие в конференции по реконструкции Украины.".