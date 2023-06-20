Терехов поехал в Великобританию: обсуждают привлечение харьковчан к отстройке

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поехал в Великобританию, чтобы принять участие в конференции по реконструкции Украины.

Во время конференции мэр хочет представить концепцию развития Харькова — города будущего, написал он в Telegram.

«Сегодня с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и помощником генерального секретаря ООН и координатором по Украине Дениз Браун обсудили механизмы эффективного привлечения громады города к проектам восстановления. И главный вопрос, который беспокоит всех нас, — привлечение инвестиций на эти проекты», — отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что харьковчане обязательно смогут высказать свое мнение и повлиять на то, как в будущем будет выглядеть их район или город в целом.