Терехов поехал в Великобританию: обсуждают привлечение харьковчан к отстройке
Фото: Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поехал в Великобританию, чтобы принять участие в конференции по реконструкции Украины.
Во время конференции мэр хочет представить концепцию развития Харькова — города будущего, написал он в Telegram.
«Сегодня с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и помощником генерального секретаря ООН и координатором по Украине Дениз Браун обсудили механизмы эффективного привлечения громады города к проектам восстановления. И главный вопрос, который беспокоит всех нас, — привлечение инвестиций на эти проекты», — отметил Терехов.
Он также подчеркнул, что харьковчане обязательно смогут высказать свое мнение и повлиять на то, как в будущем будет выглядеть их район или город в целом.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поехал в Великобританию, чтобы принять участие в конференции по реконструкции Украины.".