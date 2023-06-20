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Терехов поїхав до Британії: обговорюють залучення харків’ян до відбудови

Політика 20:10   20.06.2023
Олена Нагорна
Терехов поїхав до Британії: обговорюють залучення харків’ян до відбудови

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що поїхав до Великої Британії, щоб взяти участь у конференції з реконструкції України.

Під час конференції мер хоче представити концепцію розвитку Харкова – міста майбутнього, написав він у Telegram.

“Сьогодні з віцепрем’єр-міністром України Олександром Кубраковим та помічницею генерального секретаря ООН і координаторкою по Україні Деніз Браун обговорили механізми ефективного залучення громади міста до проєктів відбудови. І головне питання, яке турбує всіх нас, – залучення інвестицій на ці проєкти”, – зазначив Терехов.

Він також підкреслив, що харків’яни обов’язково зможуть висловити свою думку та вплинути на те, як у майбутньому виглядатиме їхній район чи місто загалом.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 20:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що поїхав до Великої Британії, щоб взяти участь у конференції з реконструкції України.".