ДТП с травмированным на Харьковщине: водителю автобуса сообщили о подозрении

В Харьковской области следователи сообщили водителю автобуса о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в феврале вблизи села Первомайское произошло ДТП с рейсовым автобусом, где ехали 12 пассажиров.

Установлено, что 63-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ» двигался по автотрассе в направлении села Первомайское, нарушил скоростной режим и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка получила тяжелые телесные повреждения.

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Ему грозит от 3 до 8 лет тюрмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.