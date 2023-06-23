ДТП с травмированным на Харьковщине: водителю автобуса сообщили о подозрении
В Харьковской области следователи сообщили водителю автобуса о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в феврале вблизи села Первомайское произошло ДТП с рейсовым автобусом, где ехали 12 пассажиров.
Установлено, что 63-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ» двигался по автотрассе в направлении села Первомайское, нарушил скоростной режим и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся.
В результате ДТП 67-летняя пассажирка получила тяжелые телесные повреждения.
Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Ему грозит от 3 до 8 лет тюрмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области следователи сообщили водителю автобуса о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.".