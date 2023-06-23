ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру
На Харківщині слідчі повідомили водію автобуса про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в лютому поблизу села Першотравневе сталося ДТП з рейсовим автобусом, де їхали 12 пасажирів.
Встановлено, що 63-річний водій мікроавтобуса «ГАЗ» рухався автотрасою в напрямку села Першотравневе, порушив швидкісний режим та зʼїхав у кювет. В результаті транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП 67-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині слідчі повідомили водію автобуса про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.".