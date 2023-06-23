ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру

На Харківщині слідчі повідомили водію автобуса про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в лютому поблизу села Першотравневе сталося ДТП з рейсовим автобусом, де їхали 12 пасажирів.

Встановлено, що 63-річний водій мікроавтобуса «ГАЗ» рухався автотрасою в напрямку села Першотравневе, порушив швидкісний режим та зʼїхав у кювет. В результаті транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП 67-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.