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ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру

Суспільство 15:02   23.06.2023
Вікторія Яковенко
ДТП з травмованою на Харківщині: водію автобуса повідомили про підозру Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині слідчі повідомили водію автобуса про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в лютому поблизу села Першотравневе сталося ДТП з рейсовим автобусом, де їхали 12 пасажирів.

Встановлено, що 63-річний водій мікроавтобуса «ГАЗ» рухався автотрасою в напрямку села Першотравневе, порушив швидкісний режим та зʼїхав у кювет. В результаті транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП 67-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286  (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 15:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині слідчі повідомили водію автобуса про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.".