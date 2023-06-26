Лобода заявила, что неудачно пошутила, а 16-летнюю Дарью удивила реакция толпы

16-летняя харьковчанка Дарья Вдовенко, которая провела одиночный пикет «Харьков без Лободы» во время выступления певицы в саду Шевченко, рассказала, что ее удивила реакция зрителей, отреагировавших на попытки звезды ее оскорбить смехом и аплодисментами.

Об этом она рассказала в интервью Фактам ICTV.

«Когда я рисовала этот плакат, ехала на концерт и стояла на фонтане — было страшно. У меня тряслись ноги, и очень нервничала. Но чем больше я там стояла и общалась с людьми, тем увереннее чувствовала себя», — призналась Дарья.

Ранее в сети опубликовали видео инцидента. На нем певица подошла к девушке, стоявшей с плакатом «Харьков без Лободы», с вопросами: «Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги?», после чего попыталась обнять протестующую.

«Это было неприятно. Это не очень приятный человек для меня — как внешне, так и внутренне. К тому же объятия были абсолютно недружественными — это чувствовалось как презрение ко мне, хотя в своей публикации в Instagram Лобода говорила об обратном», — добавила Вдовенко.

Девушку удивила реакция людей, которые наблюдали за инцидентом — они смеялись и аплодировали. Для многих это выглядело как спектакль.

«Для них было весело наблюдать, как селебрити унижают младшего и более слабого человека», — уверена Дарья.

Девушка говорит, что не будет подавать на Лободу в полицию, да и сама команда Светланы с ней не общалась после концерта — урегулировать инцидент лично никто не захотел.

Лобода ограничилась публикацией в Instagram. После выступления артистка не извинилась, но при этом заявила, что гордится девушкой и уважает ее право на собственное мнение.

«Тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение. Я знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа», — написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Вечером 26 июня певица таки извинилась перед Дарьей.

«Я хочу извиниться перед Дарьей и ее родителями. Я никого не хотела обидеть — таких целей и намерений у меня точно не было. Я пыталась как-то разрядить обстановку и неудачно пошутила — извиняюсь за это», — заявила певица.

Видео: Instagram Лободы