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Лобода заявила, що невдало пожартувала, а дівчину здивувала реакція натовпу

Культура 23:25   26.06.2023
Олена Нагорна
Лобода заявила, що невдало пожартувала, а дівчину здивувала реакція натовпу

16-річна харків’янка Дарина Вдовенко, яка провела одиничний пікет “Харків без Лободи” під час виступу співачки в саду Шевченка, розповіла, що її здивувала реакція глядачів, які відреагували на спроби зірки її образити сміхом та оплесками.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV.

«Коли я малювала цей плакат, їхала на концерт і стояла на фонтані – було страшно. У мене трусилися ноги, і дуже нервувала. Але чим більше я там стояла і спілкувалася з людьми, тим впевненіше почувалася», – зізналася Дарина.

Раніше у мережі опублікували відео інциденту. На ньому співачка підійшла до дівчини, яка стояла з плакатом “Харків без Лободи”, із запитаннями: «Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші?», після чого спробувала обійняти протестувальницю.

«Це було неприємно. Це не дуже приємна людина для мене – як зовні, так і внутрішньо. До того ж обійми були абсолютно недружніми – це відчувалося як презирство до мене, хоча у своїй публікації в інстаграмі Лобода говорила про протилежне», – додала Вдовенко.

Дівчину здивувала реакція людей, які спостерігали за інцидентом – вони сміялися та плескали в долоні. Для багатьох це виглядало як спектакль.

«Для них було весело спостерігати, як селебріті принижують молодшу і слабшу людину», – впевнена Дарина.

Дівчина каже, що не подаватиме на Лободу в поліцію, та й сама команда Світлани з нею не спілкувалася після концерту – врегулювати інцидент особисто ніхто не захотів.

Лобода обмежилася публікацією в інстаграмі. Артистка не вибачилася і водночас заявила, що пишається дівчиною та поважає її право на власну думку.

“Теж добре знаю, що таке йти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось бачить у цьому зневагу. Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу”, – написала співачка.

 

Подивитися цю публікацію в Instagram

 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Ввечері 26 червня Лобода таки вибачилася.

“Я хочу вибачитися перед Дариною та її батьками. Я нікого не хотіла образити – таких цілей і намірів в мене точно не було. Я намагалася якось розрядити обстановку і невдало пожартувала – перепрошую за це”, – заявила співачка.

Відео: Instagram Лободи

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 23:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річна харків’янка Дарина Вдовенко, яка провела одиничний пікет “Харків без Лободи” під час виступу співачки в саду Шевченка, розповіла, що її здивувала реакція глядачів, які відреагували на спроби зірки її образити сміхом та оплесками.".