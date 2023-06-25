«Хто тобі дав гроші?» Співачка Лобода, яка розважала рф, образила харків’янку

У день безкоштовного концерту співачки Світлани Лободи, яка 8 років жила та виступала в рф, у центрі Харкова юна дівчина вийшла на одиночний пікет «Харків без Лободи». Співачка заявила, що харків’янка “зомбована” і запитала, скільки тій заплатили. На вчинок Лободи вже відреагували відомі українські діячі.

Дівчина самостійно протестувала проти концерту Світлани Лободи, яка багато років отримувала усілякі російські музичні премії та розважала росіян.

Світлана Лобода, яка з 2014 року не помічала війни в Україні, але повернулася на батьківщину після повномасштабного вторгнення, підійшла до дівчини із запитанням: «Моя хорошая, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші?»

Прихильники Світлани Лободи вигукували, що «Харків без Лободи неможливий».

Юна харків’янка ніяк не реагувала на провокації натовпу та співачки.

«Є люди за зомбовані, навіть звертатися нема сенсу», – заявила Лобода після того, як діалог із мітингувальницею не відбувся.

На вчинок Світлани Лободи уже відреагували відомі діячі.

«Зізнаюся чесно, мені було байдуже на співачку Світлану Лободу. Я не вважаю, що її творчість може заслуговувати на увагу розумних людей, мені нецікава іі доля. І навіть факт її раптового перевзування після початку повномасштабного вторнення в мене не викликав почуттів, занадто багато зараз несправедливості та горя, щоб звертати увагу ще на це. Мені здавалося, що вся ця надмірна увага до неї навпаки допомагає культивуванню образу жертви…Так було рівно до цього відео. На якому Лобода ображає дівчинку-підлітка у Харкові за плакат «Харків без Лободи». Робить це на очах інших людей та фактично цькує дитину: «Дорога, хто тобі гроші заплатив за це?»

Ще раз – доросла, відома жінка принижує дитину за проукраїнську позицію на очах кількох десятків людей, які їй за це аплодують. Можна ми більше не побачимо співачку Лободу не тільки в Харкові? Чи можна розраховувати на вибачення перед дівчинкою? Не знаю її ім’я, але хочу сказати: ти крута і ведеш себе достойніше деяких дорослих» , – написала відома журналіст і редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва.

«Лобода в Харкові — це крінж. Жіночка зрозуміла, що у Києві концертів не буде і поїхала окучувати Харків, який прийняв зараз гігантську кількість біженців. Шалену кількість людей з пістрявими смаками і прошивками. Людей голодних на будь-яку емоцію, не пов’язану безпосередньо з війною. І тупо зманіпулювала людьми, які хочуть вижити в цьому замісі. Лобода підійшла до молодої дівчини в Харкові і спитала: «Хто тобі заплатив?». Те, що у неї може бути мозок, позиція і досвід з переконнями круче ніж у пєвіци в 40+ — пєвіца не подумала» , – відреагувала відома ведуча та політичний оглядач Марина Данилюк-Ярмолаєва.