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Огнєвіч розповіла, чому перенесла концерт у Харкові та як застрягла в снігах

Культура 23:20   28.11.2023
Олена Нагорна
Огнєвіч розповіла, чому перенесла концерт у Харкові та як застрягла в снігах

Співачка та героїня другого сезону шоу “Холостячка” Злата Огнєвіч в етері національного телемарафону розповіла, що її концерт у Харкові перенесли на 3 березня з міркувань безпеки.

Є певна інформація, що проводити його було б небезпечно для всіх, хто туди прийде. Тому ми перенесли його на березень, 3 березня“, – пояснила співачка.

Вона також розповіла, як застрягла на трасі через негоду, повертаючись до столиці після концерту у Полтаві 26 листопада.

“Трошки застрягли на харківській трасі. І в мене була паніка, бо я не знала, скільки нам доведеться провести часу, але все одно найгірша ситуація, наскільки я знаю, була і є на одеській трасі. Там, де людей витягають з-під завалів, і просто серце кров’ю обливається“, – сказала Огнєвіч.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 23:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співачка та героїня другого сезону шоу “Холостячка” Злата Огнєвіч в етері національного телемарафону розповіла, що її концерт у Харкові перенесли на 3 березня з міркувань безпеки.".