Хочеться кричати, але у жителів РФ вуха воском залиті, – Вайкуле про Харків

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка займає активну проукраїнську позицію, в інтерв’ю виданню “Настоящее время” висловилася про “звільнення” Харкова.

Артистка згадала, що кілька років поспіль проводила тури всією Україною.

“І перед війною я також була за рік в Україні. Тож коли я дивлюся, що там розбомбили, там рознесли все. Харкова не стало взагалі. Міста немає, місто-привид”, — каже Вайкуле.

Співачка також переповіла історію, яку почула від однієї з українських журналісток: “Стоять просто залишки будинку, і раптом із якогось такого страшного будинку виходить жінка. І вона (журналістка – ред.) каже, що так страшно стало, вона була як привид. І вони кажуть: “Що ви тут робите?” А вона каже: “Я тут не одна, маю двох дітей. Мені нема куди йти”. Ось як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хтось хоче їхнього порятунку? Хтось хоче, щоб вони прийшли ось такі? Хочеться кричати. Але, на жаль, у людей, які живуть у Росії, вуха воском залиті. Вони не чують. Я не знаю, що робити”.

Відео: “Настоящее время”

Нагадаємо, що в Юрмалі з 26 по 30 липня проходив фестиваль Лайми Вайкуле “Laima Rendezvous Jūrmala 2023”, на який вона запросила переважно українських артистів, а також тих російських виконавців, хто відкрито і прямо виступає проти російського вторгнення в Україну. Також співачка відкрила рахунок для пожертв для українських дітей, які постраждали внаслідок війни.