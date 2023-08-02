Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
Латвийская певица Лайма Вайкуле, занимающая активную проукраинскую позицию, в интервью “Настоящему времени” высказалась об “освобождении” Харькова.
Артистка вспомнила, что несколько лет подряд проводила туры по всей Украине.
“И перед войной я тоже была за год в Украине. Поэтому когда я смотрю, что там разбомбили, там разнесли все. Харькова не стало вообще. Города нет, город-призрак”, — говорит Вайкуле.
Певица также пересказала историю, которую услышала от одной из украинских журналисток: “Стоят просто остатки дома, и вдруг из какого-то такого страшного дома выходит женщина. И она (журналистка – ред.) говорит, что так страшно стало, она была как призрак. И они говорят: “Что вы здесь делаете?” А она говорит: “Я здесь не одна, у меня двое детей. Мне некуда идти”. Вот как спасли русские русскоговорящий город Харьков. Кто-нибудь хочет их спасения? Кто-нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие? Хочется кричать. Но, к сожалению, у людей, которые живут в России, уши воском залиты. Они не слышат. Я не знаю, что делать”.
Видео: «Настоящее время»
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Напомним, что в Юрмале с 26 по 30 июля проходил фестиваль Лаймы Вайкуле «Laima Rendezvous Jūrmala 2023», на который она пригласила в основном украинских артистов, а также тех российских исполнителей, кто открыто и прямо выступает против российского вторжения в Украину. Также певица открыла счет для пожертвований для украинских детей, пострадавших от войны.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Латвийская певица Лайма Вайкуле, занимающая активную проукраинскую позицию, в интервью “Настоящему времени” высказалась об “освобождении” Харькова.".