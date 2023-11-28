“Друзі, на Харківщині сніжить”. Патрульні звернулися до водіїв
Управління патрульної поліції в Харківській області звернулося до водіїв у зв’язку з нічним снігопадом у регіоні.
“Друзі, на Харківщині сніжить. Просимо водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. Пригальмовуйте неподалік пішохідних переходів, слідкуйте за дорожньою обстановкою та виконуйте ПДР“, — пишуть копи в телеграмі.
Також патрульні нагадують про необхідність дотримуватися правил паркування, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.
“За необхідності ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102“, – додають правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 22:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління патрульної поліції в Харківській області звернулося до водіїв у зв’язку з нічним снігопадом у регіоні.".