“Друзі, на Харківщині сніжить”. Патрульні звернулися до водіїв

Управління патрульної поліції в Харківській області звернулося до водіїв у зв’язку з нічним снігопадом у регіоні.

“Друзі, на Харківщині сніжить. Просимо водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму, дистанції та інтервалу. Пригальмовуйте неподалік пішохідних переходів, слідкуйте за дорожньою обстановкою та виконуйте ПДР“, — пишуть копи в телеграмі.

Також патрульні нагадують про необхідність дотримуватися правил паркування, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

“За необхідності ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102“, – додають правоохоронці.