«Друзья, на Харьковщине снежит». Патрульные обратились к водителям

Управление патрульной полиции в Харьковской области обратилось к водителям в связи с ночным снегопадом в регионе.

«Друзья, на Харьковщине снежит. Просим водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Притормаживайте в районе пешеходных переходов, следите за дорожной обстановкой и выполняйте ПДД», — пишут копы в Telegram.

Также патрульные напоминают о необходимости соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

«При необходимости вы всегда можете обратиться за нашей помощью, позвонив на линию 102», — добавляют правоохранители.