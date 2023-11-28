«Друзья, на Харьковщине снежит». Патрульные обратились к водителям
Управление патрульной полиции в Харьковской области обратилось к водителям в связи с ночным снегопадом в регионе.
«Друзья, на Харьковщине снежит. Просим водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Притормаживайте в районе пешеходных переходов, следите за дорожной обстановкой и выполняйте ПДД», — пишут копы в Telegram.
Также патрульные напоминают о необходимости соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.
«При необходимости вы всегда можете обратиться за нашей помощью, позвонив на линию 102», — добавляют правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, дороги, патрульні, патрульные, полиция, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 22:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление патрульной полиции в Харьковской области обратилось к водителям в связи с ночным снегопадом в регионе.".