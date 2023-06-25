«Кто тебе дал денег?» Певица Лобода, развлекавшая рф, обидела харьковчанку

В день бесплатного концерта певицы Светланы Лободы, которая 8 лет жила и выступала в рф, в центре Харькова юная девушка вышла на одиночный пикет «Харьков без Лободы». Певица заявила, что харьковчанка «зомбирована» и спросила, сколько той заплатили. На поступок Лободы уже отреагировали известные украинские деятели.

Девушка самостоятельно протестовала против концерта Светланы Лободы, которая много лет получала всяческие российские музыкальные премии и развлекала россиян.

Светлана Лобода, которая с 2014 года не замечала войны в Украине, но вернулась на родину после полномасштабного вторжения, подошла к девушке с вопросом: «Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?»

Поклонники Светланы Лободы дружно орали, что «Харьков без Лободы невозможен».

Юная харьковчанка никак не реагировала на провокации толпы и певицы.

«Есть люди за зомбированные, даже обращаться нет смысла», — заявила Лобода после того, как диалог с юной харьковчанкой не состоялся.

На поступок Светланы Лободы уже отреагировали известные украинцы.

«Признаюсь честно, мне была безразлична певица Светлана Лобода. Я не считаю, что ее творчество может заслуживать внимания умных людей, мне неинтересна и судьба. И даже факт ее внезапного переобувания после начала полномасштабного вторжения у меня не вызывал чувств, слишком много сейчас несправедливости и горя, чтобы обращать внимание еще на это. Мне казалось, что все это чрезмерное внимание к ней наоборот помогает культивировать образ жертвы… Так было ровно до видео, на котором Лобода оскорбляет девочку в Харькове за плакат «Харьков без Лободы». Делает это на глазах других людей и фактически травит ребенка: «Дорогая, кто тебе деньги заплатил за это?»

Еще раз – взрослая, известная женщина унижает ребенка за проукраинскую позицию на глазах нескольких десятков людей, которые за это аплодируют. Можно ли мы больше не увидим певицу Лободу не только в Харькове? Можно ли рассчитывать на извинения перед девочкой? Не знаю ее имя, но хочу сказать: ты крутая и ведешь себя достойнее некоторых взрослых», — написала известная журналист и редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

«Лобода в Харькове – это кринж. Женщина поняла, что в Киеве концертов не будет и поехала окучивать Харьков, принявший сейчас гигантское количество беженцев. Безумное количество людей с пестрыми вкусами и прошивками. Людей голодных на любую эмоцию, не связанную непосредственно с войной. И тупо сманипулировала людьми, желающими выжить в этом замесе. Лобода подошла к молодой девушке в Харькове и спросила: «Кто тебе заплатил?» То, что у нее может быть мозг, позиция и опыт с убеждениями круче чем у певицы в 40+ — певица не подумала», — пишет известная ведущая и политический обозреватель Марина Данилюк-Ярмолаева.