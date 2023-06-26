Разминирование на Харьковщине: в ОВА сообщили, где сегодня будет «громко»
26 июня саперы работают в Изюмском районе.
Об этом сообщили в ХОВА.
«Саперы проводят контролируемые подрывы взрывоопасных предметов возле села Великая Камышеваха Барвинковской громады и на территории центрального кладбища в городе Изюм. Если слышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», – предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июня саперы работают в Изюмском районе.".