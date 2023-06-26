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Разминирование на Харьковщине: в ОВА сообщили, где сегодня будет «громко»

Общество 13:52   26.06.2023
Виктория Яковенко
Разминирование на Харьковщине: в ОВА сообщили, где сегодня будет «громко»

26 июня саперы работают в Изюмском районе.

Об этом сообщили в ХОВА.

«Саперы проводят контролируемые подрывы взрывоопасных предметов возле села Великая Камышеваха Барвинковской громады и на территории центрального кладбища в городе Изюм. Если слышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», – предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июня саперы работают в Изюмском районе.".