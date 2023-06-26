Разминирование на Харьковщине: в ОВА сообщили, где сегодня будет «громко»

26 июня саперы работают в Изюмском районе.

Об этом сообщили в ХОВА.

«Саперы проводят контролируемые подрывы взрывоопасных предметов возле села Великая Камышеваха Барвинковской громады и на территории центрального кладбища в городе Изюм. Если слышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», – предупредили в ХОВА.