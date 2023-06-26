Розмінування на Харківщині: в ОВА повідомили, де сьогодні буде «гучно»
26 червня сапери працюють в Ізюмському районі.
Про це повідомили в ХОВА.
«Сапери проводять контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів біля села Велика Комишуваха Барвінківської громади та на території центрального кладовища в місті Ізюм. Якщо чуєте звуки вибухів, зберігайте спокій», – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 червня сапери працюють в Ізюмському районі.".