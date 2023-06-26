Розмінування на Харківщині: в ОВА повідомили, де сьогодні буде «гучно»

26 червня сапери працюють в Ізюмському районі.

Про це повідомили в ХОВА.

«Сапери проводять контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів біля села Велика Комишуваха Барвінківської громади та на території центрального кладовища в місті Ізюм. Якщо чуєте звуки вибухів, зберігайте спокій», – попередили у ХОВА.