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Будет громко: на Харьковщине планируют два подрыва

Общество 10:02   27.06.2023
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине планируют два подрыва

Саперы 27 июня работают в Балаклейской громаде на Харьковщине.

«С 09:40 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на объездной дороге в Балаклее. Планируется два подрыва», — предупредили в пресс-службе ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 10:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы 27 июня работают в Балаклейской громаде на Харьковщине".