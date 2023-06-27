Будет громко: на Харьковщине планируют два подрыва
Саперы 27 июня работают в Балаклейской громаде на Харьковщине.
«С 09:40 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на объездной дороге в Балаклее. Планируется два подрыва», — предупредили в пресс-службе ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы 27 июня работают в Балаклейской громаде на Харьковщине".