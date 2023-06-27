Будет громко: на Харьковщине планируют два подрыва

Саперы 27 июня работают в Балаклейской громаде на Харьковщине.

«С 09:40 до 12:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов на объездной дороге в Балаклее. Планируется два подрыва», — предупредили в пресс-службе ХОВА.