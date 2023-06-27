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Буде гучно: на Харківщині планують два підриви

Суспільство 10:02   27.06.2023
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви

Сапери 27 червня працюють у Балаклійській громаді на Харківщині.

“З 09:40 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на об’їзній дорозі в Балаклії. Планується два підриви”, – попередили у пресслужбі ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 10:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери 27 червня працюють у Балаклійській громаді на Харківщині".