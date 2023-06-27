Буде гучно: на Харківщині планують два підриви

Сапери 27 червня працюють у Балаклійській громаді на Харківщині.

“З 09:40 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на об’їзній дорозі в Балаклії. Планується два підриви”, – попередили у пресслужбі ХОВА.