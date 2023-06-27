Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
Сапери 27 червня працюють у Балаклійській громаді на Харківщині.
“З 09:40 до 12:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів на об’їзній дорозі в Балаклії. Планується два підриви”, – попередили у пресслужбі ХОВА.
Читайте також: Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Буде гучно: на Харківщині планують два підриви»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери 27 червня працюють у Балаклійській громаді на Харківщині".