Двоих 16-летних подростков в Бердянске убили снайперы — Радио Свобода

Обстоятельства убийства двоих подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова в оккупированном Бердянске до сих пор неясны – об этом в эфире Радио Свобода «Свобода Live» рассказала соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления «Война и правосудие» Ольга Решетилова.

«Никто не знает, как это происходило и что происходило в этот момент. Сегодня нам стало известно, что ребята были убиты выстрелами снайперов. Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран – выстрелом в сердце. То есть оккупационная полиция даже не пыталась каким-либо образом сохранить жизнь ребят», – рассказала она.

Их не пытались «обезвредить каким-либо иным образом», говорит Решетилова.

Решетилова также напомнила, что убийству Оганнисяна и Ханганова предшествовало полугодовое преследование. В частности, Тиграна похитили и некоторое время содержали в местной полиции, где пытали. Оба подростка испытывали давление со стороны оккупационных властей.

«Во время следственных действий, когда в течение полугода ребята находились под давлением, на обыски, на следственные эксперименты следователи приезжали с несколькими «джипами» силовиков. И все эти следственные действия сопровождались огромным количеством вооруженной охраны. Но в последние недели это давление невероятно усилилось. Потому что так называемые «следователи» уже подготовили им обвинения в «диверсии», что якобы готовили подрыв электросопротивлений на мелитопольской железной дороге. И это дело должны передавать уже в суд. А это означало, что, скорее всего, они будут снова арестованы», – сказала правозащитница.

Она добавила, что ребята ушли из дома и скрывались несколько дней после того, как на прошлой неделе к ним приехал следователь оккупационной администрации. Мать Тиграна с младшими детьми уехала из Бердянска и не могла ему помочь.

«Как только Тигран появился дома, к нему сразу приехал этот следователь. И у них был очень длительный разговор с ним. О чем? Мы не знаем. После этого Тигран и Никита вышли прогуляться по городу. Тигран еще разговаривал со своей мамой. Он был совершенно спокоен. Он сказал, что он до девяти часов планирует находиться дома, что они с Никитой думают, как праздновать Никитин день рождения, потому что Никите в воскресенье исполнялось 17 лет», – сказала Решетилова.

По ее мнению, поведение парня за полчаса до сообщений о стрельбе не указывало на то, что он планирует «какие рискованные для своей жизни действия».

Решетилова считает, что оккупационные власти пытаются «повесить» на убитых преступления, которых они не совершали.

«Хотя мы прекрасно понимаем, что даже если они и пошли на такой отчаянный шаг, то из них «террористов» сделали, потому что их пытали, над ними издевались и им не оставили больше никакого выбора», – добавила она.

На днях стало известно о гибели двух подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге. В соцсетях Оганнисян успел обнародовать видео, в котором он говорит: «Двух точно. Все, это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!»

Впоследствии оккупационные власти Бердянска подтвердили информацию об убийстве 24 июня двух подростков, которых называют «проукраинскими террористами».

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