Двох 16-річних підлітків у Бердянську вбили снайпери – Радіо Свобода

Обставини загибелі двох підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова в окупованому Бердянську досі незрозумілі – про це в ефірі Радіо Свобода «Свобода Live» розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку «Війна і правосуддя» Ольга Решетилова.

«Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в цей момент. Сьогодні нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран – пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців», – розповіла вона.

Їх не намагалися «знешкодити якимось іншим чином», каже Решетилова.

Решетилова також нагадала, що вбивству Оганнісяна та Ханганова передувало піврічне переслідування. Зокрема, Тиграна викрали та якийсь час утримували в місцевій поліції, де катували. Обидва підлітки зазнавали тиску з боку окупаційної влади.

«Під час слідчих дій, коли впродовж пів року хлопці перебували під тиском, на обшуки, на слідчі експерименти слідчі приїжджали з кількома «джипами» силовиків. І всі ці слідчі дії супроводжувалися величезною кількістю озброєної охорони. Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився. Тому що так звані «слідчі» вже підготували їм обвинувачення у «диверсії», що нібито вони готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже у суд. А це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані», – сказала правозахисниця.

Вона додала, що хлопці втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.

«Як тільки Тигран з’явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий. І вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що? Ми не знаємо. Після цього Тигран і Микита вийшли прогулятися містом. Тигран ще розмовляв зі своєю мамою. Він був абсолютно спокійний. Він сказав, що він до дев’ятої години планує бути вдома, що вони з Микитою думають, як святкувати Микитин день народження, тому що Микиті в неділю виповнювалося 17 років», – сказала Решетилова.

На її думку, поведінка хлопця за півгодини до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує «якісь ризиковані для свого життя дії».

Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається «повісити» на вбитих злочини, яких вони не вчиняли.

«Хоча ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо вони й пішли на такий відчайдушний крок, то з них «терористів» зробили, тому що їх катували, над ними знущалися і їм не залишили більше ніякого вибору», – додала вона.

Днями стало відомо про загибель двох підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, у якому він говорить: «Двох точно. Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!»

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає «проукраїнськими терористами».

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