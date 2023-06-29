«Лободу и другие сорняки – прочь» – Кипиани поддержал харьковчанку Дарью

Журналист, писатель и историк Вахтанг Кипиани подарил две свои книги 16-летней Дарье Вдовенко, которая на выступление Светланы Лободы в Харькове вышла с плакатом против концерта певицы.

«Отправил Дарье из Харькова две книги как благодарность за сопротивление Лободе и другим русским сорнякам», — в Facebook написал Кипиани.

Писатель подписал одну из книг: «Дарья, будьте со Стусом в украинском Харькове. Лободу и другие сорняки прочь!».

Напомним, в день бесплатного концерта певицы Светланы Лободы, в центре Харькова, Дарья Вдовенко вышла на одиночный пикет «Харьков без Лободы». Певица заявила, что харьковчанка «зомбирована» и спросила, сколько ей заплатили.