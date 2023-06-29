«Лободу и другие сорняки – прочь» – Кипиани поддержал харьковчанку Дарью
Фото: Вахтанг Кипиани
Журналист, писатель и историк Вахтанг Кипиани подарил две свои книги 16-летней Дарье Вдовенко, которая на выступление Светланы Лободы в Харькове вышла с плакатом против концерта певицы.
«Отправил Дарье из Харькова две книги как благодарность за сопротивление Лободе и другим русским сорнякам», — в Facebook написал Кипиани.
Писатель подписал одну из книг: «Дарья, будьте со Стусом в украинском Харькове. Лободу и другие сорняки прочь!».
Напомним, в день бесплатного концерта певицы Светланы Лободы, в центре Харькова, Дарья Вдовенко вышла на одиночный пикет «Харьков без Лободы». Певица заявила, что харьковчанка «зомбирована» и спросила, сколько ей заплатили.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналист, писатель и историк Вахтанг Кипиани подарил две свои книги 16-летней Дарье Вдовенко, которая на выступление Светланы Лободы в Харькове вышла с плакатом против концерта певицы.".