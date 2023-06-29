«Лободу та інші бур’яни – геть» – Кіпіані підтримав харків’янку Дарину
Фото: Вахтанг Кіпіані
Журналіст, письменник та історик Вахтанг Кіпіані подарував дві свої книги 16-річній Дарині Вдовенко, яка на виступі Світлани Лободи у Харкові вийшла з плакатом проти концерту співачки.
«Надіслав Дарині з Харкова дві книги як вдячність за опір Лободі та іншим русскім бур’янам», – у Facebook написав Кіпіані.
Письменник підписав одну з книг: «Дарино, будьте зі Стусом в українському Харкові. Лободу та інші бур’яни — геть!».
Нагадаємо, у день безкоштовного концерту співачки Світлани Лободи, у центрі Харкова, Дарина Вдовенко вийшла на одиночний пікет «Харків без Лободи». Співачка заявила, що харків’янка «зомбована» і запитала, скільки тій заплатили.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналіст, письменник та історик Вахтанг Кіпіані подарував дві свої книги 16-річній Дарині Вдовенко, яка на виступі Світлани Лободи у Харкові вийшла з плакатом проти концерту співачки.".