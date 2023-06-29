«Лободу та інші бур’яни – геть» – Кіпіані підтримав харків’янку Дарину

Журналіст, письменник та історик Вахтанг Кіпіані подарував дві свої книги 16-річній Дарині Вдовенко, яка на виступі Світлани Лободи у Харкові вийшла з плакатом проти концерту співачки.

«Надіслав Дарині з Харкова дві книги як вдячність за опір Лободі та іншим русскім бур’янам», – у Facebook написав Кіпіані.

Письменник підписав одну з книг: «Дарино, будьте зі Стусом в українському Харкові. Лободу та інші бур’яни — геть!».

Нагадаємо, у день безкоштовного концерту співачки Світлани Лободи, у центрі Харкова, Дарина Вдовенко вийшла на одиночний пікет «Харків без Лободи». Співачка заявила, що харків’янка «зомбована» і запитала, скільки тій заплатили.