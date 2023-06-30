Герои Харькова. Выставка, посвященная защитникам города, стартовала в ХНАТОБ

В фойе ХНАТОБ/СХІД OPERA проходит выставка «Страна Героев. Город – Герой Харьков». Она о защитниках города, которые с первого дня полномасштабного вторжения противостояли захватчикам. Среди героев выставки – военный, дизайнер, коммунальщик, архитектор, волонтер, спасатель, медик, фотограф, музейный работник.

Константин Дубин, куратор выставки, научный сотрудник Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова.

«Она о том, как отреагировал украинский народ. Потому что мы все помним, что прочили нам западные разведки накануне вторжения. Как относилась россия. Ибо у них без преувеличения, без шуток были в колоннах военные оркестры. Они имели парадные формы. То есть они ждали легкой добычи. А произошло все наоборот».

На выставке представлено 10 стендов, каждый из которых рассказывает об одном герое Харькова из разных сфер деятельности.

Константин Дубин, куратор выставки, научный сотрудник Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова



«Создавая эту выставку, нам было очень трудно выбрать только несколько человек, потому что кандидатур просто очень много. И потому мы подчеркиваем на каждом баннере сферу деятельности, то есть профессию. И мы здесь подразумеваем, что эти люди являются героями, но они олицетворяют свой род деятельности. А за ними таких героев стоит очень много. И это выливается в названии страна героев и город у нас тоже героев»

Фотовыставку организовал Харьковский исторический музей имени Н. Ф. Сумцова. Творческий коллектив отдельно выбирал каждую кандидатуру.

Константин Дубин, куратор выставки, научный сотрудник Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова

«У нас была творческая комиссия. Мы говорили, отбирали. Не все соглашались. Вы же понимаете, что и те, кто согласился, мы их уговаривали. Там люди скромные. На разные места, конечно, разное количество кандидатов вообще, вот если масштабно, то это десятки кандидатов».

После Харькова выставку покажут в разных городах Украины.

Константин Дубин, куратор выставки, научный сотрудник Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова

«Эту выставку мы собираемся возить по городам Харьковской области. По деоккупированным городам. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы записываем интервью и в ближайшем будущем у нас будет также и видеозаписи с ними. И в местах, где будет экспонироваться эта выставка, мы также будем пускать на проекторе короткие интервью с героями этой выставки»

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